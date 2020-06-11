підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

  • Новини
  • Політика
  • Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором
11 червня 2020, четвер, 11:53 7
Політика 2020-06-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором

Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором

Валерия Драгомирова
Президент України, Володимир Зеленський, Екс-Президент України, Петро Порошенко
Зеленський. Фото: УП
Зеленський. Фото: УП

Президент Володимир Зеленський не довіряє колишньому президенту Петру Порошенку, оскільки вважає його досвідченим політиком і маніпулятором.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив у цьому жодного сенсу. Не бачив у цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", — сказав він.

Зеленський додав, що дійшов  таких висновків, у тому числі враховуючи дії Порошенка щодо нього.

"Він витирав об мене, мою сім'ю, ці ботоферми... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їхня брехня: що я там наркоман, я там ще щось. Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив в якості президента. Я не довіряю йому, не вірю... Він багато разів хотів зі мною зустрітися, говорив, ми можемо знайти взаєморозуміння, там якусь допомогу на міжнародній арені. А він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. Кожен раз, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спочатку як... Як ворога України. Такий посилений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович або його люди. От і все", — пояснив він.

Водночас Зеленський підтвердив, що зустрівся з Порошенком після обрання, багато обговорив, але не висловив йому свої претензії і ні про що з ним не домовлявся.

"Він сказав, що я дійсно хочу допомагати, допомагати країні, готовий раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Він розуміє, що ми різні люди, тому який союз? Ми зовсім різні. І він каже: "давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни". А тут же все просто, думаю, що всі люди це бачать. З ним не можна домовлятися — це як кажуть його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: немає сенсу. Ну, просто немає сенсу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що головна помилка Порошенко в тому, що він вважає себе президентом України. Крім того, Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російськиз соцмереж.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Екс-Президент України Петро Порошенко

Головна помилка Порошенка в тому, що він вважає се...
При президенті-жінці в Україні будуть думати, що р...
Бужанський дав Рябошапці 2 дні, щоб внести в Раду ...
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором,...
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента
Новини
Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 12:12 Документ
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон 12:07
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину 12:06
Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором 11:53
70% споживачів газу на Чернігівщини боргують за газ 11:42 Прес-реліз
більше новин
Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті 11:37
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok