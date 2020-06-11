Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором

Президент Володимир Зеленський не довіряє колишньому президенту Петру Порошенку, оскільки вважає його досвідченим політиком і маніпулятором.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив у цьому жодного сенсу. Не бачив у цьому сенсу через те, що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", — сказав він.

Зеленський додав, що дійшов таких висновків, у тому числі враховуючи дії Порошенка щодо нього.

"Він витирав об мене, мою сім'ю, ці ботоферми... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їхня брехня: що я там наркоман, я там ще щось. Я пройшов довгий шлях цієї брехні, далі я роблю висновки про те, що він робив в якості президента. Я не довіряю йому, не вірю... Він багато разів хотів зі мною зустрітися, говорив, ми можемо знайти взаєморозуміння, там якусь допомогу на міжнародній арені. А він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. Кожен раз, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спочатку як... Як ворога України. Такий посилений психологічний портрет зробив сам пан Петро Олексійович або його люди. От і все", — пояснив він.

Водночас Зеленський підтвердив, що зустрівся з Порошенком після обрання, багато обговорив, але не висловив йому свої претензії і ні про що з ним не домовлявся.

"Він сказав, що я дійсно хочу допомагати, допомагати країні, готовий раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Він розуміє, що ми різні люди, тому який союз? Ми зовсім різні. І він каже: "давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни". А тут же все просто, думаю, що всі люди це бачать. З ним не можна домовлятися — це як кажуть його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: немає сенсу. Ну, просто немає сенсу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що головна помилка Порошенко в тому, що він вважає себе президентом України. Крім того, Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російськиз соцмереж.