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  • У трьох знаків зодіаку можливі проблеми у фінансовій сфері — астролог
24 червня 2020, середа, 05:15 18
Lifestyle 2020-06-24T12:15:05+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі проблеми у фінансовій сфері — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі проблеми у фінансовій сфері — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 24 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 24 червня 2020. Фото: pixabay

Тоді як астролог прогнозував, що Овни, Близнюки і Терези зможуть впоратися з будь-якими труднощами у вівторок, в середу розташування зірок свідчить про те, що Леви, Стрільці і Козероги зіткнуться з проблемами у фінансовій сфері життя. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 24 червня, розкажуть Українські Новини.

Лев

У Левів у середу настане не особливо сприятливий момент, щоб щось купувати або робити довгострокові вкладення. Зірки запевняють, що представники цього знака будуть неуважними в цей день, тому слід бути особливо пильним, щоб не зірватися і не накупити непотрібних речей.

Стрілець

Стрільців чекають фінансові труднощі у цей день. Це буде пов'язано з нестачею коштів, деякими платежами або онлайн-покупки. Зірки радять враховувати цей факт і бути більш уважними, а також проявити особливу пильність до підозрілих продавцям і посилань.

Козеріг

Зірки радять Козерогам бути обережнішими в цей день, щоб не витратити більше, ніж можете собі дозволити. У середу буде багато спокус навколо і вони будуть збивати з пантелику представників цього знака зодіаку. В жодному разі не варто брати великі кредити або позичати гроші, оскільки вже в найближчому майбутньому це дуже сильно може вдарити по фінансовому становищу Козерогів.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 24 червня, в Україні трохи спаде спека. Температура повітря знизиться до +23+26 градусів.

Також у червні відбудеться кілька астрономічних явищ.

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