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23 червня 2020, вівторок, 21:24 14
Суспільство 2020-06-23T22:30:02+03:00
Українські Новини
Чудовий хрещений батько. Оксана Марченко розповіла про стосунки з Путіним

Чудовий хрещений батько. Оксана Марченко розповіла про стосунки з Путіним

Валерия Драгомирова
Оксана Марченко, Путін, Віктор Медведчук, Хрещений батько
Марченко Оксана. Фото: viva.ua
Марченко Оксана. Фото: viva.ua

Оксана Марченко, відома телеведуча, дружина Віктора Медведчука, другий номер у списку топ-7 найкрасивіша дружина українського мільйонера, заявила, що вона була ініціатором того, щоб президент РФ Володимир Путін став хрещеним для доньки Дарини. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Країні".

"Ініціатором була я. Попросила чоловіка звернутися з проханням до Володимира Володимировича, щоб він похрестив нашу дочку", - розповіла Марченко.

Телеведуча повідомила, що вибір Путіна хрещеним — особиста духовна історія.

"Це особиста духовна історія, про яку, можливо, я коли-небудь розповім. Що ж до хрещеного, то давайте відразу розділимо Путіна як президента Російської Федерації, і Путіна — як православної людини,  що хрестив нашу дочку. Тільки в контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його і вибрала"

За словами Марченко, Путін регулярно спілкується з хрещеницею. "Він чудовий хрещений, який регулярно спілкується з хрещеницею. Вітає її з днями народження. Якщо коли-небудь вона вважатиме за потрібне щось розповісти про це спілкування, вона це зробить. А ми, природно, спілкуємося з Володимиром Володимировичем, підтримуємо стосунки. Більш того — якби у мене була ще одна дитина, я знову попросила б стати хрещеним саме його", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук записав на дружину фірму з яхтою за 200 мільйонів доларів.

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