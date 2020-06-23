Чудовий хрещений батько. Оксана Марченко розповіла про стосунки з Путіним

Оксана Марченко, відома телеведуча, дружина Віктора Медведчука, другий номер у списку топ-7 найкрасивіша дружина українського мільйонера, заявила, що вона була ініціатором того, щоб президент РФ Володимир Путін став хрещеним для доньки Дарини. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Країні".

"Ініціатором була я. Попросила чоловіка звернутися з проханням до Володимира Володимировича, щоб він похрестив нашу дочку", - розповіла Марченко.

Телеведуча повідомила, що вибір Путіна хрещеним — особиста духовна історія.

"Це особиста духовна історія, про яку, можливо, я коли-небудь розповім. Що ж до хрещеного, то давайте відразу розділимо Путіна як президента Російської Федерації, і Путіна — як православної людини, що хрестив нашу дочку. Тільки в контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його і вибрала"

За словами Марченко, Путін регулярно спілкується з хрещеницею. "Він чудовий хрещений, який регулярно спілкується з хрещеницею. Вітає її з днями народження. Якщо коли-небудь вона вважатиме за потрібне щось розповісти про це спілкування, вона це зробить. А ми, природно, спілкуємося з Володимиром Володимировичем, підтримуємо стосунки. Більш того — якби у мене була ще одна дитина, я знову попросила б стати хрещеним саме його", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук записав на дружину фірму з яхтою за 200 мільйонів доларів.