Медведчук записав на дружину фірму з яхтою за 200 мільйонів доларів, — ЗМІ

Народний депутат Віктор Медведчук, дружина якого Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ", задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт - Royal Romance орієнтовною вартістю 200 млн дол. Саму яхту нардеп не задекларував, що може бути порушенням законодавства.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Ця інформація знайшла офіційне підтвердження після того, як Медведчук подав електронну майнову декларацію. В ній дружина Медведчука Оксана Марченко вказана бенефіціаром офшорної компанії Fregata Marine Ltd, зареєстрованої на Маршаллових островах, де відсутній відкритий реєстр власників компаній.

Саме на цю офшорку записана пятипалубна яхта Royal Romance - за даними ресурсу VesselFinder, який надає послуги з відстеження суден.

На сайті власників яхт Super yacht fan зазначається, що судно не здається в оренду і не продається.

Згідно з Законом "Про попередження корупції", народні депутати повинні вказувати нерухомість, цінні речі, транспортні засоби, цінні папери, нематеріальні та фінансові активи компаній, бенефіціарами яких є самі або члени їх сімей.

Виняток - майно, яке використовується цими фірмами безпосередньо в їх господарській діяльності.

Тому недекларування рекордно дорогий яхти Медведчуком може стати підставою для перевірки Назка і НАБУ.

Повідомляється, що розкішна пятипалубна яхта Royal Romance довжиною 92,5 метра була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормової палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 членів екіпажу. Також на ній є ліфт.

Як повідомляли Українські Новини, "1+1 медіа" перевіряє інформацію про володіння дружиною голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксаною Марченко часткою в структурі власності телеканалу "1+1". Також Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом в Росії.