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  • У Вільнюсі поруч із Музеєм жертв Геноциду відкрили штучний пляж. Море будуть показувати на екрані
23 червня 2020, вівторок, 20:58 7
Світ 2020-06-23T22:15:03+03:00
Українські Новини
У Вільнюсі поруч із Музеєм жертв Геноциду відкрили штучний пляж. Море будуть показувати на екрані

У Вільнюсі поруч із Музеєм жертв Геноциду відкрили штучний пляж. Море будуть показувати на екрані

Елизавета Кесельман
Литва, Пандемія, Послаблення карантину, Вільнюс, Штучний пляж
У центрі Вільнюса відкрили штучний пляж. Фото: Delfi
У центрі Вільнюса відкрили штучний пляж. Фото: Delfi

Після послаблення карантину у Литві, в центрі столиці (місто Вільнюс) посеред Лукишкської площі відкрили штучний пляж "Open Beach", з усіма необхідними атрибутами. Про це повідомляє видання Delfi.

Як повідомляє відомство, пляж відкрили, щоб компенсувати жителям Вільнюса відпустку, яка, можливо, у них не відбулася за кордоном через пандемію коронавірусу. Як зазначається, відвідувачі зможуть не лише відпочити після роботи, позасмагати, почитати книгу, але і на величезному екрані дивитися фільми, серіали і телевізійні програми.

На пляжі є всі необхідні атрибути – лежаки, парасольки, волейбольний майданчик, роздягальня і навіть робочі місця з безкоштовним інтернетом.

"Всілякі обмеження відкривають нові можливості. Після того, як були закриті кордони, з'явилася можливість відпочивати у Вільнюсі і заново відкрити для себе місто. А те, що пляж відкрився на Лукишкській площі, нагадує нам велику радість святкування свободи. Наповнений життям штучний пляж – це заява Вільнюса про те, що свобода здобула перемогу", – сказав мер міста Ремігіюс Шимашюс.

Наголошується, що пляж буде працювати все літо. До кінця липня поряд з ним буде стояти величезний екран, на якому вечорами будуть показувати фільми, серіали, концерти, а вдень – види з Балтійського моря.

Але не всі жителі міста підтримали таку ідею. У соціальних мережах почалися розмови про те, що відкрити пляж у цьому місці є некоректною дією з боку влади через те, що пляж знаходиться поряд з Музеєм жертв Геноциду. Депутати-консерватори виступили з вимогою зупинити цю ініціативу.

Як повідомляли Українські Новини, днями у Києві відкрили 12 пляжів для купання і відпочинку.

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