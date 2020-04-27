У Литві послабили карантин. Які зміни почали діяти

В той час, як в Україні представили 5-етапний план виходу з карантину, у Литві сьогодні, 27 квітня, почав діяти новий етап пом'якшення карантину. Про це повідомляє видання Delfi.

Так, повідомляється, що при дотриманні певних вимог дозволяється робота вуличних кафе, салонів краси і музеїв, відкриття храмів. Також дозволено займатися спортом на вулиці.

У вуличних кафе за одним столиком можуть сидіти не більше двох осіб, а столики повинні стояти на відстані двох метрів. Щоб полегшити відновлення діяльності кафе, Вільнюський муніципалітет надав кафе можливість користуватися парками і скверами в центрі столиці.

Культурні, розважальні та спортивні установи також можуть відвідувати групи не більше двох осіб (виключення стосуються членів однієї сім'ї). В цих установах і в перукарнях має діяти правило 10 кв. м на одну людину. Солярії, масажні кабінети, салони тату поки не будуть відкриті.

З понеділка дозволено проводити іспити на водіння, займатися гольфом, тенісом, стріляниною на вулиці, відкриють картодроми, зоопарки, ботанічні сади - але тільки ті, що знаходяться на вулиці.

Конференція єпископів повідомила, що з понеділка в храмах щодня, крім неділі, будуть проходити служби з участю людей, храми будуть обмежувати кількість відвідувачів.

З 27 квітня також відкриються дитячі садки. Вони візьмуть дітей, чиї батьки повинні виходити на роботу.

Карантин у Литві діє до 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії пом'якшують карантин.

Також раніше Ізраїль карантин послабив.