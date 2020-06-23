37% лікарень не мають якісного інтернету, — Міністерство цифрової трансформації

У той час, як МОЗ має чіткий план реформування медицини, 37% українських лікарень не мають якісного інтернету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передають Українські Новини.

За даними дослідження Мінцифри, підключені до інтернету 1 304 лікарні з 1 756 - це 74,26%, до оптичних технологій підключені 1 111 лікарень.

"Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є істотні обмеження в розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, які проходять лікування в стаціонарі, і інші відвідувачі не мають можливості користуватися швидкісним wi-fi. Щоб всі пацієнти могли одночасно користуватися wi-fi, потрібно гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно повинна бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще більш важливою в період протиепідемічних заходів і обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома.

Таким чином, багато лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Мінцифри, 4G охопив вже більшу частину населених пунктів України.