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07 травня 2020, четвер, 11:49 364
Медицина 2020-05-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ має план реформ у медицині, який значно відрізняється від попередніх, - Воля

МОЗ має план реформ у медицині, який значно відрізняється від попередніх, - Воля

Сергій Паламаренко
Медицина, Реформа, МОЗ, Воля, Здоров`я
Володимир Воля. Фото: ukraina.ru
Володимир Воля. Фото: ukraina.ru

Міністерство охорони здоров'я має чіткий план подальшого реформування медичної галузі. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Володимир Воля.

"Обговорення медичної реформи нарешті вийшло на новий рівень. І очевидно, що тепер у МОЗу є чіткий план, як реформувати медицину, який значно відрізняється від того, що нам намагалися продати останні кілька років", - зазначає експерт.

За його словами, якщо раніше реформою називали закриття лікарень та звільнення лікарів, прикриваючись словом "оптимізація", то зараз від цього вирішили відмовитися.

"Президент Зеленський і міністр Степанов, судячи з усього, визначилися як рухатися далі в сфері медицини. Їх головний меседж - не допустити відтоку лікарів за кордон, а максимально втримати їх тут", - вважає Володимир Воля.

Щоб не допустити масового звільнення лікарів і відтоку медпрацівників за кордон, держава планує підвищити зарплати медикам, а тих, хто все ж потрапляє під скорочення - перенавчити і перекваліфікувати.

"Це те, що цілком можна назвати цивілізованим підходом", - впевнений Володимир Воля.

Він припустив, що такий підхід до реформування вітчизняної медицини, швидше за все, знайде підтримку серед українців.

"Так що враховуючи, що медична тема через епідемію зараз в тренді, переосмислення медичної реформи та її впровадження зіграє на руку Зеленському на місцевих виборах і підтягне рейтинги "Слуги народу", - підсумував він.

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