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16 червня 2020, вівторок, 20:23 7
Події 2020-06-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Миколаїв затопило: вулиці міста перетворилися на річки

Миколаїв затопило: вулиці міста перетворилися на річки

Надежда Комендантова
дощ, Зливи, Затоплення вулиць, Миколаїв

Після того, як в Одеській області зливи затопили 4 села, в Миколаєві у вівторок 16 червня пройшла сильна гроза. За кілька хвилин затопило проблемні зони міста.

Як повідомляє видання Миколаївські Новини, як наслідок вулиці в кількох районах перетворилися на річки.

Миколаїв затопило. Фото: Миколаївські НовиниМиколаїв затопило. Фото: Миколаївські Новини

Наприклад, деякі водії не ризикують спускатися до вулиці Інженерній. І тому об'їжджають проблемні зони по бульварній зоні Центрального проспекту.

Потоп. Фото: Миколаївські НовиниПотоп. Фото: Миколаївські Новини

В кілометровому заторі застигла Варварівка – машини стоять від церкви.

На проїжджій частині вулиці Генерала Карпенка — 30-сантиметровий шар води. Швидко їхати ніхто не ризикує...

Машини попливли. Фото: Миколаївські НовиниМашини попливли. Фото: Миколаївські Новини

Затопило вулицю Шосейну. І ті, хто не знає про дірки в дорозі в першому кварталі від проспекту, можуть зіпсувати авто.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про злива та град.

 

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