Миколаїв затопило: вулиці міста перетворилися на річки

Після того, як в Одеській області зливи затопили 4 села, в Миколаєві у вівторок 16 червня пройшла сильна гроза. За кілька хвилин затопило проблемні зони міста. Як повідомляє видання Миколаївські Новини, як наслідок вулиці в кількох районах перетворилися на річки. Миколаїв затопило. Фото: Миколаївські Новини Наприклад, деякі водії не ризикують спускатися до вулиці Інженерній. І тому об'їжджають проблемні зони по бульварній зоні Центрального проспекту. Потоп. Фото: Миколаївські Новини В кілометровому заторі застигла Варварівка – машини стоять від церкви. На проїжджій частині вулиці Генерала Карпенка — 30-сантиметровий шар води. Швидко їхати ніхто не ризикує... Машини попливли. Фото: Миколаївські Новини Затопило вулицю Шосейну. І ті, хто не знає про дірки в дорозі в першому кварталі від проспекту, можуть зіпсувати авто. Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про злива та град.