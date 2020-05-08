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08 травня 2020, пʼятниця, 20:13 6
Кабмін 2020-05-08T20:30:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль у квітні призначив собі нових радників та одного звільнив

Шмигаль у квітні призначив собі нових радників та одного звільнив

Валерия Драгомирова
Радники, Прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якому нарахували 47 тис. гривень, в квітні призначив 6 нових радників: штатних - Сергія Цивкача, Дмитра Луфера, Наталію Шевченко, Валентина Москаленко та позаштатних - Кирила Криволапа та Дмитра Лівча і звільнив штатного радника Ольгу Лугач.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Всього в Шмигаля 9 штатних і 8 позаштатних радників.

Прем'єр-міністр призначив позаштатного радника Тараса Сиротинського штатним радником.


Цивкач був кандидатом на посаду заступника міністра розвитку громад і територій, є засновником громадської організації "К.ЕЙ.С.Е.С. ІНТЕРНЕШНЛ".

Луфер і Шевченко є заступниками міністра охорони здоров'я. Москаленко є заступником міністра розвитку громад і територій. Криволап - директор компанії "Платформа Агрохаб". Лівч - економіст і експерт в сфері агротехніки, енергетики та IT.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було 5 штатних і 7 позаштатних радників.

Штатні - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Анна Жохова, Олена Котлярова, Ольга Лугачов; на громадських засадах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Ігор Маслов, Вікторія Пода, Тарас Сиротинський, Сергій Стефурак, Андрій Щепьяк.

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