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23 червня 2020, вівторок, 13:57 11
Суспільство 2020-06-23T14:30:28+03:00
Українські Новини
За два місяці кількість активних хворих на COVID-19 зросла майже вчетверо, — ЦГЗ

За два місяці кількість активних хворих на COVID-19 зросла майже вчетверо, — ЦГЗ

Кира Молчанова
ЦГЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Центр громадського здоров’я України, статистика коронавірусу
Коронавірус. Маска. Люди в масці. Фото: Pixabay
Коронавірус. Маска. Люди в масці. Фото: Pixabay

Поки в Україні за добу підтвердили 833 нових випадків COVID-19 і кількість хворих з початку епідемії зросла до 38 074, в Центрі громадського здоров'я розповіли про невтішну динаміку: станом на сьогодні, 23 червня, кількість активних хворих на коронавірус зросла в 3,86 разу порівняно з 20 квітня.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні, на 386% зросла кількість активних хворих на COVID-19 порівняно з 20 квітня. Кількість активних хворих становить 20 083", — сказано в ньому.

З 25 539 ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на COVID-19 у закладах охорони здоров'я, зайнято 4 115 ліжок.

Наголошується, що 72,5% хворих - люди віком 30-69 років.

Також серед хворих більше жінок (57,6%), ніж чоловіків.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилась на 833 до 38 074, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 035 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 22,3%, кількість нових летальних випадків - у 2,3 рази.

Крім того, станом на сьогодні, 23 червня, 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину. Порівняно з даними на 22 червня в список не відповідних критеріям потрапила Київська область, а Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям.

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