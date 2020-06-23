Бойовики продовжують мінувати території на ділянці розведення біля Петрівського, — українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують мінувати територію на ділянці розведення біля Петрівського (Донецька область).

Про це сказано в повідомленні на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати факти порушення Російською Федерацією мінських домовленостей. Також ворог продовжує мінування території в межах ділянки розведення "Петрівське". Крім цього, на непідконтрольних уряду України залізничних станціях представниками СММ ОБСЄ в черговий раз фіксується присутність вагонів-цистерн, ймовірно з паливно-мастильними матеріалами", — сказано в ньому.

Під час виконання спостережного польоту БПЛА Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) на непідконтрольних уряду України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ і на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможний Луганської області було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення, а саме: шість 122-мм буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", чотирнадцять 152-мм і 122-мм самохідних гаубиць 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика", чотирнадцять 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", шість 100-мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", шістнадцять 152-мм буксируваних гаубиць Д-20 і 2А65 "МстаБ".

Крім того, на непідконтрольних уряду України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкта біля селища Хрустальне і на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" і 9К33 "Оса" , сім 120-мм мінометів 2Б11 "Сані", шістнадцять 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", шість 100-мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", сімнадцять 122-мм буксируваних гаубиць Д-30А "Жаба", тридцять один Т-64 і Т-72.

Цей же БПЛА вкотре зафіксував щонайменше 40 бойових машин піхоти.

СЦКК зазначає, що в межах ділянки розведення №3 "Петрівське" на непідконтрольній уряду України території БПЛА СММ виявив 60 протитанкових мін.

Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявлено і за межами цієї ділянки в полі.

Разом з тим, здійснюючи моніторинг на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили 15 вагонів-цистерн.

Ймовірно, вони використовуються для забезпечення бойовиків паливно-мастильними матеріалами.

"Українська сторона СЦКК засуджує ганебні дії російсько-окупаційних військ, які черговий раз демонструють стійке небажання дотримуватися мінських домовленостей і відверто нехтують взятими на себе зобов'язаннями в межах консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін. Ворог і надалі проявляє зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту і свідомо погіршує гуманітарну ситуацію в Донбасі, систематично збільшує кількість мін на існуючих мінних полях, особливо в межах ділянок розведення", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил 22 червня, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 21 червня, включаючи населений пункт в Донецькій області, 1 військового поранено.