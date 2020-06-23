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23 червня 2020, вівторок, 09:12 13
Суспільство 2020-06-23T10:15:01+03:00
Українські Новини
В єдиній зеленій зоні Софіївської Борщагівки створять парк

В єдиній зеленій зоні Софіївської Борщагівки створять парк

Кира Молчанова
Парк, Зелена зона, Києво-Святошинський район, Софіївська Борщагівка
Фестиваль петуній і квіткових інсталяцій. Фото: Добропарк
Фестиваль петуній і квіткових інсталяцій. Фото: Добропарк

Після того, як у Києві відновлюють парки, Київська обласна рада вирішила створити парк "Зелена брама" площею 30 га в Софіївській Борщагівці Києво-Святошинський район).

Відповідне рішення прийняла Київський облрада на пленарному засіданні повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"22 червня на пленарному засіданні 35-ї сесії депутати Київської обласної ради підтримали подання Київської обласної державної адміністрації та прийняли рішення про створення нового парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення — "Зелена брама". Новостворений парк площею 30 га розташований в Києво-Святошинському районі", — сказано в ньому.

Наголошується, що рішення було ухвалене через те, що цей лісовий масив (де був створений парк) є єдиною зеленою зоною на території села Софіївська Борщагівка, яка важлива для збереження біорізноманіття, очищення повітря, поліпшення мікроклімату, сприяння збереженню здоров'я населення і забезпечення активного відпочинку жителів.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня Президент України Володимир Зеленський створив національний природний парк "Кременські лісі" в Луганській області.

Тим часом, активісти під Києвом екологи відновили рекреаційну зону на території колишнього стихійного звалища, перетворивши її на поле для гольфу.

У Києві хочуть створити рекреаційний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн гривень.

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