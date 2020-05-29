Громадські активісти створили зелену зону з гольф-центром на місці звалища в Конча-Заспі під Києвом

Кілька років тому громадські активісти та екологи відновили рекреаційну зону на території колишнього стихійного сміттєзвалища в заказнику "Козинський". Також тут з нуля облаштували прогулянкові зони та поля для професійного заняття гольфом, на яких можна проводити офіційні змагання. Про це пише aspi.com.

У 90-х роках минулого століття нові українці почали опановувати привабливі рекреаційні зони навколо Києва, знищуючи природне середовище. Через це страждали не тільки краєвиди, але й зникали рідкісні рослини та тварини. Не оминула цієї участі і система малих річок та проток у Конча-Заспі. Нуворіші, на зразок перших українських олігархів, почали заради своїх палаців знищувати природні частини водойм, засипаючи їх піском, аби збільшити площі маєтків. Найбільше постраждали у Конча-Заспі землі вздовж русла річки Козинки з протоками Іржавець та Піддворець.

Біологи, зоологи та орнітологи півтора десятки років били на сполох через знищення природного середовища проживання для рідкісних видів птахів та тварин на території державного ландшафтного заказнику "Козинський", і лише у 2017 році спеціалісти разом з громадською організацією "Зелена хвиля" провели детальний моніторинг його стану та почали рекреаційні заходи на території.

Зокрема, частина земель заказнику стала "Еколого-рекреаційним гольф-центром Козин". Заступник директора з наукової роботи Національного природного парку "Голосіївський", кандидат біологічних наук, експерт-ботанік Олена Прядко прокоментувала результати рекреації: "Ми робимо регулярний моніторинг заказника "Козинський". Три роки тому тут був натуральний смітник – місцеві мешканці просто неба залишали побутові відходи та нищили флору і фауну. Також тут були перевантажені транспортом дороги, яких не повинно було бути на території заказнику. Замість них ми разом з ГО "Зелена хвиля" створили маршрути пішохідних екологічних стежок, через які можна познайомитися з унікальною природою відновленого заказнику. Наприклад, можна побачити відроджені популяції червонокнижних видів: сальвінії, півників сибірських, орхідей та пухирника, також почали рости дуже рідкісні рослини – марсилії".

Після рослин сюди повернулися й рідкісні птахи, які гніздяться на берегах річок. Для них вже четвертий рік поспіль активісти ГО "Зелена хвиля" виготовляють шпаківні, совятники та будиночки для гніздівлі плисок. До цього охоче долучаються й учні старших класів Козинської загальноосвітньої школи.

Активісти "Зеленої хвилі" вказали, що мають за мету залишити територію заказнику, який є частиною заплави Дніпра, прийдешнім поколінням. Вже зараз колишній смітник перетворений на ландшафтно-спортивний комплекс з величезним рекреаційним потенціалом – справжня зелена перлина Київщини.

Щодо гольф-центру, це не просто спортивний заклад, а органічна частина заказнику "Козинський" – повністю відкрита територія, на якій можуть вільно гуляти люди, милуючись мальовничими краєвидами. Варто зазначити, що в Україні є лише три професійних поля для гольфа, для порівняння, у холодній Фінляндії – більше 150.

Гольф, який ще 15-20 років тому був елітним видом, зараз є доступним для українців та включений до списку олімпійських видів спорту. Українські гольфісти вже мають певні успіхи на міжнародних змаганнях. Гольф-поле у заказнику "Козинський" має необхідні сертифікати для проведення міжнародних змагань найвищого рівня. Для прикладу, у 2019 році тут відбувся турнір представників українських діаспор з різних країн світу. Близько десяти ветеранів АТО займаються на цьому полі безкоштовно. Серед відомих українців тут грав у гольф головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Як розповів ASPI news представник ГО "Зелена хвиля" Вадим Низенко, з 2006 року громадські активісти почали контрольовану рекреацію в державному заказнику "Козинський". Це було зроблено з метою збереження заказника. Паралельно люди почали тут облаштовувати гольф-поля, де відтренувався не один чемпіон України і Європи.

"Ці землі – дуже ласий шматок для так званих загарбників, депутатів, які хочуть цю землю "відпиляти" і продати. Цього робити не можна. Тому люди організували ГО "Зелена хвиля", вони тут займаються контрольованою рекреацією, немає ніяких порушень, навпаки – вибудовується культура поведінки в таких місцях. Кожна особа, яка приходить сюди, розписується, що ознайомлена з правилами, люди долучаються до того, щоб наводити тут порядок. Коли все починалося, тут було сміття. Тут займаються не тільки діти і дорослі – даний гольф-клуб відвідують посли України, кожного року для них проводиться турнір. Ці люди відмічають дивовижну красу і атмосферу. Також кожного року тут проводяться всеукраїнські турніри серед жінок. ГО "Зелена хвиля" на підставі договору з Обухівською РДА здійснює низку заходів для того, щоб природа не нищилась", – розповів Низенко.