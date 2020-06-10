Медведчук задекларував частку у телеканалах 1+1 та 2+2, – "Схеми"

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук вказав у своїй майнової декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").

Згідно з інформацією, яку вказав Медведчук, його дружина телеведуча Оксана Марченко - кінцевий бенефіціарний власник компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу 1+1 станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні зазначено, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Медведчука.

Іншим великим співвласником 1+1 " є Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Також кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, 2+2 (ТОВ "Гравіс-Кіно"). За ланцюжком компаній, що вона контролює частку розміром 24,51%, йдеться в звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з 1+1, на офіційному сайті телеканалу 2+2 зазначено, що компанія Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Медведчука.

Водночас, в структурі власності іншого телеканалу, що входить в групу, Плюсплюс (ТОВ "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ЗАТ "ТК "ТЕТ") структуру власності не оприлюднив.

"Схеми" звернулися для отримання коментаря до співвласника групи каналів 1+1 бізнесмена Ігоря Коломойського.

Під час телефонної розмови Коломойський зазначив, що інформація про частку сім'ї Медведчуків в структурі "Студії 1+1" для нього новина. "Для мене це новина. Порядок такий. Ми отримали цю інформацію. Телеканал має у десятиденний строк надіслати запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто, чому повідомили? Чому про це дізнаємося з декларації?", - зазначив бізнесмен.

На уточнююче питання, чи комфортно Коломойському бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив: "А мені яка різниця? Він не єдиний власник. Навіщо обговорювати - комфортно не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це вплинути? Якщо йдеться про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер у декларації написали, що власник Марченко. Треба з'ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого ... до речі, я ніколи не поділяв Медведчука і Суркіса. Я завжди вважав, що вони разом. За якими активами і в якому співвідношенні - це вже інше питання".

Як повідомляли Українські Новини, Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом в Росії.

Раніше націоналісти пікетували телеканал "112" з вимогами до Медведчука.