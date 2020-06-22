У Харкові поранили 2 поліцейських на акції протесту проти відкриття диспансеру

Двоє поліційних отримали тілесні ушкодження внаслідок конфлікту на акції протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян з коронавірусом в Харкові. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Наголошується, що в понеділок о 09:30 під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення на вулиці Новгородській розпочалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою.

Мітинг проти відкриття диспансеру. Фото: Facebook/Поліція Харківської області

"Близько 13:00 сталася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Попередньо, один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший – забій гомілки", – йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

У Харкові поранили 2 поліцейських. Фото: Facebook/Поліція Харківської області

Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція затримала 12 активістів партії "Національний корпус" під час акції прихильників "Партії Шарія" в Києві.

Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента.