підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну
07 травня 2020, четвер, 19:03 430
Економіка 2020-05-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
"Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну

"Енергоатом" спростував заяви про штучне зниження виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну

Ярина Вацяк
Енергоатом. fdlx.com
Енергоатом. fdlx.com

Антикризові заходи, прийняті Кабміном і Міненерго, в тому числі і з досягнення фізичної (перегляд балансу) і фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані. Про це заявив в. о. керівника НАЕК "Енергоатом"Петро Котін "БизнесЦензору".

"Енергоатом" прийняв рішення вивести в резерв низку енергоблоків АЕС на період карантину для забезпечення нового зниженого балансу електроенергії, враховуючи зниження споживання порівняно з минулим роком на поточний період на 50 млн кВт*год щодня.

"Оператор надає нам конкретну цифру, що вимагає від нас зупинки низки наших енергоблоків. Ми можемо вчинити по-іншому, розвантаживши всі енергоблоки, але в такому стані глибокої розвантаження їх робота буде неефективною. Зупинка декількох енергоблоків дозволить працювати іншим на рівні потужності, близькій до номінальної", — підкреслив Котін.

Він також висловив підтримку антикризових дій міністерства.

"Ми відстежуємо загальну ситуацію в енергосистемі, зниження споживання. Тому необхідно дочекатися стабілізації в цілому, як на енергоринку, так і економіці. Але ми не повинні виробляти електроенергію тільки тому, що хочемо це робити. Відпущена електроенергія має оплачуватися. Сьогодні ми маємо величезні заборгованості від енергоринку. Компанія досі не стягнула 16 млрд боргів. І в таких умовах мають продовжувати повністю фінансувати нашу виробничу програму. На мій погляд, антикризові заходи, прийняті Кабміном і Міненерго, в тому числі і з досягнення фізичної (перегляд балансу) і фінансово-економічної стабілізації енергоринку зараз виправдані", — резюмував він.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% до 138 млрд кВт/год за рік і паритетне зниження виробництва всіх видів генерації.

Більше новин про:

В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена
Новини
Зеленський призначив Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ 20:30
Робота снайпера на Донбасі. Скріншот відео ООС
Штаб ООС оприлюднив відео вбивства українського воїна російським снайпером 20:03
Ослаблення карантину: з 11 травня музеї відкриють без відвідувачів, бібліотеки працювати не будуть 20:00
Маски можна знімати, тільки коли їси. Як працюватимуть літні майданчики після пом'якшення карантину 19:59
Генпрокурор Венедиктова призначила начальником управління сина Літкевича, який переховується в Росії 19:52
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok