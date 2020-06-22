Прапор ЛГБТ над "Батьківщиною-матір'ю" — монтаж, — музей історії України у Другій світовій війні

Національний музей історії України в Другій світовій війні вважає прикрашання пам'ятника "Батьківщина-мати" райдужним прапором представників сексуальних меншин неприпустимим і називає монтажем.

Про це Українським Новинам повідомила заступник генерального директора Музею історії України в Другій світовій війні Людмила Рибченко.

"Ні, звичайно, це ніяка не акція, це домальований на комп'ютері монтаж. Те, що це роблять таким чином, на скульптурі, в музеї, який розповідає про Другу світову війну... Це не вкладається в голові", — сказала вона.

Рибченко зазначила, що ніхто ніколи не звертався до них з питанням про проведення подібної акції.

З її слів, повісити туди прапор неможливо.

21 червня 2020 року в Києві відбувся онлайн-марш рівності KyivPride в рамках місяця ЛГБТ в світі.

Напередодні маршу київські активісти ЛГБТ-спільноти KyivPride повісили на меч монумента "Батьківщина-мати" райдужний прапор представників сексуальних меншин.

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Facebook групи.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році Міністерство культури перейменувало меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" в Києві в "Музей історії України в Другій світовій війні. Меморіальний комплекс".

Крім того, за прапор ЛГБТ над Батьківщиною-матір'ю депутат хоче ввести кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму.