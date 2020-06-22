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  • Перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гірше, – науковець про пандемію коронавіруса
22 червня 2020, понеділок, 12:29 19
Світ 2020-06-22T15:30:05+03:00
Українські Новини
Перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гірше, – науковець про пандемію коронавіруса

Перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гірше, – науковець про пандемію коронавіруса

Елизавета Кесельман
вчені, Дослідження, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

На тлі нещодавньої заяви ВООЗ про те, що з приходом літа захворюваність на коронавірус не знизиться, наступним прогнозом перед покращенням епідемічного показника є погіршення ситуації з коронавірусом у світі, оскільки заходи, вжиті владою країн не всі є вірними.

Про це розповів науковий співробітник Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Штефан Флаше в інтерв'ю DW.

На думку вченого, який вивчає поширення коронавірусу і його передумови, реальну кількість хворих інфекцією важко визначити, оскільки у багатьох ще немає жодних симптомів, проте вони вже є носіями вірусу. Таких людей надзвичайно складно виявити. Згідно з дослідженням, у 10-30% випадків зараження вірус передається людьми, у яких симптоми поки відсутні. У той же час стратегія стримування спрямована на тих, у кого симптоми вже є.

Флаше також зазначив, що однією з вагомих причин, по якій уникнути поширення коронавірусу не вдалося практично жодній країні, є той факт, що на багатьох людей, які також є джерелами зараження, не звертають належної уваги.

Як стверджує вчений, знизити захворюваність в Китаї і Південній Кореї вдалося завдяки жорстким карантинним заходам.

"Уповільнення темпів розповсюдження вірусу також допомагає скоротити кількість людей, які хворіють одночасно, і тим самим зберегти працездатність системи охорони здоров'я. Крім того, це дає дорогоцінний час для розробки вакцини проти коронавірусу і нових способів лікування", – стверджує експерт.

У той же час, він вважає, що вводити жорсткі обмеження на в'їзд в країну має сенс лише в тому випадку, якщо число заражених в конкретно взятій країні вкрай невелике. Однак якщо вірус вже поширився по всій її території, то кілька інфікованих, які прибули з-за кордону, вже не змінять ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, смертність від коронавірусу здатний знизити препарат дексаметазон – випробування показали зниження смертності серед пацієнтів на ШВЛ на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.

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