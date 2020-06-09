Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе

Публікації в ЗМІ про можливе призначення в Офіс простих рішень (Національна рада реформ) Михеела Саакашвілі екс-забудовника і екс-чиновника Лева Парцхаладзе з'явилися в інтересах людей, які мають намір заблокувати реформування ДАБІ. Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбуці сам Парцхаладзе.

"Сьогодні різними способами хочуть заблокувати ідею реформування ДАБІ. Проти мене запустили брудну медійну кампанію. Щоб дискредитувати експертну допомогу Конфедерації будівельників України і партнерів у створенні прозорої та некорумпованої системи архбудконтролю. Новим "смотрящими" не подобаються наші ідеї та пропозиції, які ми надали уряду", - заявив він.

При цьому, Парцхаладзе впевнений, що найближчим часом проти нього буде вжито нові атаки.

"На цьому битва за цивілізований ринок не закінчується. Реформуванню ДАБІ бути!", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше видання "Вести" в матеріалі "Навіщо Парцхаладзе зібрався в Офіс простих рішень Саакашвілі" дійшли до висновку, що забудовник і топ-чиновник часів Порошенка Лев Парцхаладзе і його партнери намагаються повернути собі кураторство над будівельною сферою через Офіс простих рішень (Національна рада реформ) Михеела Саакашвілі. Журналісти пишуть, що головним лобістом Парцхаладзе виступає голова ВП Андрій Єрмак.