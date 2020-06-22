підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • У мера Хмельницького повідомили, що він заплатить штраф 17 тис. гривень за відвідування кафе без маски
22 червня 2020, понеділок, 10:28 15
Політика 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
У мера Хмельницького повідомили, що він заплатить штраф 17 тис. гривень за відвідування кафе без маски

У мера Хмельницького повідомили, що він заплатить штраф 17 тис. гривень за відвідування кафе без маски

Валерия Драгомирова
Штраф, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину, Олександр Симчишин
Кава в Хмельницькому. Фото: Facebook ОПУ
Кава в Хмельницькому. Фото: Facebook ОПУ

Мер Хмельницького Олександр Симчишин має намір сплатити 17 тисяч гривень штрафу за відвідування кафе без маски в той час, як суд не зміг оштрафувати президента Володимитра Зеленського за "каву без маски" під час візиту в Хмельницький.

Про це Українським Новинам повідомила його пресслужба.

"Олександр Симчишин сплатить штраф оразу ж після того, як рішення суду набере чинності", - сказали у відомстві.

Водночас, мер Хмельницького не буде оскаржувати це рішення і виконає його.

Раніше разом з президентом і керівництвом його Офісу Симчишин відвідав кафе і випив кави з порушенням режиму карантину.

Як повідомляли Українські Новини, через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину поліція склала адміністративні протоколи про порушення правил карантину президентом Володимиром Зеленським, першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та заступником міністра охорони здоров'я - головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком 

Більше новин про: Штраф Штрафи за порушення карантину Порушення карантину Олександр Симчишин

Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні
Новини
Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках 12:05
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
В Одесі відсьогодні посилили карантин 11:51
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні 09:31
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль 09:55
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
більше новин
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok