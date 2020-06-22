У мера Хмельницького повідомили, що він заплатить штраф 17 тис. гривень за відвідування кафе без маски

Мер Хмельницького Олександр Симчишин має намір сплатити 17 тисяч гривень штрафу за відвідування кафе без маски в той час, як суд не зміг оштрафувати президента Володимитра Зеленського за "каву без маски" під час візиту в Хмельницький.

Про це Українським Новинам повідомила його пресслужба.

"Олександр Симчишин сплатить штраф оразу ж після того, як рішення суду набере чинності", - сказали у відомстві.

Водночас, мер Хмельницького не буде оскаржувати це рішення і виконає його.

Раніше разом з президентом і керівництвом його Офісу Симчишин відвідав кафе і випив кави з порушенням режиму карантину.

Як повідомляли Українські Новини, через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину поліція склала адміністративні протоколи про порушення правил карантину президентом Володимиром Зеленським, першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та заступником міністра охорони здоров'я - головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком