підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 09:54 21
Суспільство 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Без настільних ігор і книг. МОЗ затвердило рекомендації для роботи молодіжних центрів

Без настільних ігор і книг. МОЗ затвердило рекомендації для роботи молодіжних центрів

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Карантин в Україні, Рекомендації МОЗ
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо роботи підприємств, установ, організацій молодіжної сфери і сфери національно-патріотичного виховання, в тому числі молодіжних центрів, у період карантину.

Про це сказано в постанові головного державного санітарного лікаря №37 від 20 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перед початком робочого дня всім співробітникам зазначених закладів потрібно буде пройти термометрію.

Працівники, у яких температура вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

У закладах потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

При проведенні заходів в приміщеннях дозволяється перебування не більше 1 людини на 5 кв. м, одночасно в одному приміщенні може перебувати не більш ніж 10 осіб (включно з працівниками закладу).

В приміщеннях потрібно перебувати виключно в масках або респіраторах.

Заборонено надання послуг з проживання, функції в якості дитячих оздоровчих установ.

Також заборонено використання багаторазових рушників, розміщення в доступності для відвідувачів друкованої продукції, використання настільних ігор, книг, загальної канцелярської продукції, використання при проведенні заходів методів, які передбачають фізичний контакт між учасниками.

Адміністрація закладу має забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію поверхонь і вологе прибирання приміщень кожні 2 години, провітрювання кожні 2 години не менше  ніж 15 хвилин, постійну наявність рідкого мила і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину. в карантин.

МОЗ опублікувало рекомендації для проведення ЗНО.

Більше новин про: Карантин МОЗ Карантин в Україні Рекомендації МОЗ

До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якш...
Українці 102-й день на карантині. Які діють послаб...
Другий день поспіль Київ і 9 областей не відповіда...
Як будуть працювати готелі у період карантину. МОЗ...
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні
Новини
Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках 12:05
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
В Одесі відсьогодні посилили карантин 11:51
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні 09:31
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль 09:55
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
більше новин
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok