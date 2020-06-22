Без настільних ігор і книг. МОЗ затвердило рекомендації для роботи молодіжних центрів

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо роботи підприємств, установ, організацій молодіжної сфери і сфери національно-патріотичного виховання, в тому числі молодіжних центрів, у період карантину.

Про це сказано в постанові головного державного санітарного лікаря №37 від 20 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перед початком робочого дня всім співробітникам зазначених закладів потрібно буде пройти термометрію.

Працівники, у яких температура вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

У закладах потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

При проведенні заходів в приміщеннях дозволяється перебування не більше 1 людини на 5 кв. м, одночасно в одному приміщенні може перебувати не більш ніж 10 осіб (включно з працівниками закладу).

В приміщеннях потрібно перебувати виключно в масках або респіраторах.

Заборонено надання послуг з проживання, функції в якості дитячих оздоровчих установ.

Також заборонено використання багаторазових рушників, розміщення в доступності для відвідувачів друкованої продукції, використання настільних ігор, книг, загальної канцелярської продукції, використання при проведенні заходів методів, які передбачають фізичний контакт між учасниками.

Адміністрація закладу має забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію поверхонь і вологе прибирання приміщень кожні 2 години, провітрювання кожні 2 години не менше ніж 15 хвилин, постійну наявність рідкого мила і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

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