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17 июля 2019, среда, 23:55 221
Происшествия 2019-07-17T23:55:28+03:00
Українські Новини
В Польше столкнулись цементовоз и Mazda, погиб украинец

В Польше столкнулись цементовоз и Mazda, погиб украинец

В серьезной аварии возле Варшавы погиб гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь уездного коменданта полиции в Отвоцьку Даниэль Нездрапа, передает "Польское радио".

Так, сообщается, что украинец съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. 

Также известно, что трагическое событие произошло на улице Надвислянской в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте", – сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв. На место ДТП прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Как сообщали Українські Новини, в Польше перевернулся автобус с украинцами.

Ранее в Польше украинские студенты попали в ДТП.

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