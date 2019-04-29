У Польщі заарештували таксиста, який навмисно переїхав українця

Суд у Вроцлаві заарештував таксиста, який навмисно протаранив українця на велосипеді, на три місяці.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомила "Європейська правда".

Так, 37-річного таксиста заарештували на три місяці за спробу навмисного вбивства. Інцидент стався вранці в суботу в околицях міського парку. Так, український велосипедист переїхав дорогу на червоне світло і врізався в таксі.

"Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку", - повідомили в поліції Вроцлава.

Повідомляється, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. Через деякий час він натиснув на газ і навмисно наїхав на українця.

Велосипедисту на допомогу кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. У чоловіка роздроблена грудна клітина.

Водій таксі наполягає, що він невинний.

"Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п'ятеро дітей", – заявив таксист.

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