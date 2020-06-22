В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії

Прожитковий мінімум після підвищення 1 грудня 2019 року в черговий раз з 1 липня 2020 року підвищиться. Крім того, виросте і сума деяких соціальних виплат. Про те, на скільки вони підвищаться, розкажуть Українські Новини.

Так, прожитковий мінімум буде складати:

загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць - 2118 гривень;

для дітей до 6 років - 1859 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2318 гривень;

для працездатних осіб - 2197 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень.

Наступного разу прожитковий мінімум збільшать 1 грудня. Він складе 2189 гривень.

Розмір мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати за місяць, який на даний момент складає 4723 грн, не буде змінюватися протягом усього 2020 року. Також не зміниться і мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка).

Індексація зарплати

Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який з 1 липня складе 2197 гривень.

Допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Його максимальний розмір з першого липня складе 8788 грн.

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня 2020 розмір мінімальної пенсії складе 1712 гривень.

Також зросте і надбавка пенсіонерам за стаж (щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки)). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. З 1 липня - 17,12 грн.

Мінімальний розмір аліментів

З 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може становити менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, складе:

для дітей до 6 років - 929,50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.

Як повідомляли Українські Новини, програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше 40% зарплати.

Верховна Рада ввела соцдопомогу пенсіонерам досягли 80 років в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму.