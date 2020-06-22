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22 червня 2020, понеділок, 05:00 26
Фінанси 2020-06-22T08:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії

В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії

Елена Новикова
Пенсії, Соціальні виплати, підвищення пенсій, Аліменти, Соціальні стандарти, Прожитковий мінімум, підвищення прожиткового мінімуму, Допомога по безробіттю
Соціальні виплати
Соціальні виплати

Прожитковий мінімум після підвищення 1 грудня 2019 року в черговий раз з 1 липня 2020 року підвищиться. Крім того, виросте і сума деяких соціальних виплат. Про те, на скільки вони підвищаться, розкажуть Українські Новини.

Так, прожитковий мінімум буде складати:

  • загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць - 2118 гривень;
  • для дітей до 6 років - 1859 гривень;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 2318 гривень;
  • для працездатних осіб - 2197 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень.

Наступного разу прожитковий мінімум збільшать 1 грудня. Він складе 2189 гривень.

Розмір мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати за місяць, який на даний момент складає 4723 грн, не буде змінюватися протягом усього 2020 року. Також не зміниться і мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка).

Індексація зарплати

Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який з 1 липня складе 2197 гривень.

Допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Його максимальний розмір з першого липня складе 8788 грн.

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня 2020 розмір мінімальної пенсії складе 1712 гривень.

Також зросте і надбавка пенсіонерам за стаж (щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки)). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. З 1 липня - 17,12 грн.

Мінімальний розмір аліментів

З 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може становити менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, складе:

  • для дітей до 6 років - 929,50 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.

Як повідомляли Українські Новини, програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше 40% зарплати.

Верховна Рада ввела соцдопомогу пенсіонерам досягли 80 років в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму.

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