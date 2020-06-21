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  • Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим
21 червня 2020, неділя, 15:10 317
Політика 2020-06-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим

Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Вибух газу, голова КМДА, вибух на Позняках
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Мер Києва Віталій Кличко особисто прибув на місце вибуху багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької 1/5.

"Тут розгорнули штаб з ліквідації наслідків вибуху. Працюють рятувальники та поліція. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. 2 людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи", — написав Кличко в telegram-каналі.

Він повідомив, що мешканців, житло яких постраждало внаслідок вибуху, місто забезпечить тимчасовим житлом.

Нагадаємо, близько 10:00 21 червня в житловому будинку стався вибух. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. Внаслідок цього зруйнувані міжповерхові перекриття між 4 та 7 поверхами.

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