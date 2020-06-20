На фінансування червневих пенсій ПФУ за один день направив 3,9 млрд гривень

Після того, як 18 червня Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій, 18 червня орган з графіком продовжив свою діяльність і вже профінансував виплати на 84,6%.

Про це Facebook повідомляє прес-служба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 3,9 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що фінансування пенсій червня вже становить 32,9 млрд гривень.

Виплати пенсій будуть проводитися у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку.

Крім того, в ПФУ опублікували інфографіку про фінансування пенсій.

Прес-служба ПФУ

Як повідомляють Українські Новини, дефіцит Пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає і вже досягла 172 млрд гривень. У Кабміні пропонують ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний.

У пенсійному фонді пояснили, чому у багатьох пенсіонерів їхні знайомі отримують більший розмір виплат, ніж вони, при тому маючи аналогічні вислугу років, зарплату і навіть місце роботи.

Після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.