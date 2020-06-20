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20 червня 2020, субота, 07:30 4
Фінанси 2020-06-20T07:45:01+03:00
Українські Новини
На фінансування червневих пенсій ПФУ за один день направив 3,9 млрд гривень

На фінансування червневих пенсій ПФУ за один день направив 3,9 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, фінансування пенсій
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Після того, як 18 червня Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій, 18 червня орган з графіком продовжив свою діяльність і вже профінансував виплати на 84,6%.

Про це Facebook повідомляє прес-служба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 3,9 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що фінансування пенсій червня вже становить 32,9 млрд гривень.

Виплати пенсій будуть проводитися у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку.

Крім того, в ПФУ опублікували інфографіку про фінансування пенсій.

Прес-служба ПФУПрес-служба ПФУ

Як повідомляють Українські Новини, дефіцит Пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає і вже досягла 172 млрд гривень. У Кабміні пропонують ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний.

У пенсійному фонді пояснили, чому у багатьох пенсіонерів їхні знайомі отримують більший розмір виплат, ніж вони, при тому маючи аналогічні вислугу років, зарплату і навіть місце роботи.

Після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.

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