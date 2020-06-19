Три роки в лівійській в'язниці. В Україну повернулися 14 моряків

Після 3 років ув'язнення в Лівії 14 моряків повернулися в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"В міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився спеціальний рейс з 14 громадянами України - членами екіпажу танкера "Рута", які повернулися додому після понад трьох років ув'язнення в Лівії", - сказано в ньому.

Президент Володимир Зеленський привітав їх повернення додому.

"Це наша задача - повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім'ї", - сказав він.

Українських моряків затримали в Лівії у квітні 2017 року за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів.

"Через складну внутрішньополітичну ситуацію з безпекою в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями не завершувався протягом тривалого періоду. Завдяки скоординованим діям відповідних органів влади України вдалося досягти результату в переговорах з лівійською стороною і повернути наших громадян на батьківщину", - сказано в повідомленні.

Глава держави подякував за успішну роботу Міністерство закордонних справ, Службу безпеки України і всіх, хто допомагав.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Зеленський звільнив посла України в Лівії Миколу Нагорного.

Державна авіаційна служба заявила, що не володіє інформацією про присутність в Лівії літаків українських авіакомпаній.