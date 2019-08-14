У розпорядженні Державіаслужби немає інформації про присутність у Лівії українських літаків

Державна авіаційна служба заявила, що не має інформації про присутність у Лівії літаків українських авіакомпаній.\r\nПро це Українським Новинам повідомив голова служби Олександр Більчук.\r\n"Наразі у Державіаслужби відсутня офіційна інформація про перебування повітряних суден українських авіакомпаній в Лівії", - написав він.\r\nПри цьому Більчук зазначив, що з початку 2019 року на території Лівії було зафіксовано два випадки втручання в діяльність експлуатантів, які призвели до руйнування трьох повітряних суден українських компаній - 2 у ТОВ "Європа Ейр" і 1 у ТОВ "Скайавіатранс".\r\nЗ серпня Державіаслужба заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень до\/з аеропортів Лівії у зв'язку з загостренням воєнно-політичної ситуації в країні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Лівії в результаті удару сил уряду національної згоди (УНЗ) по аеропорту Аль-Джуфра, який контролюють сили Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, був збитий літак Іл-76.\r\nНа початку серпня низка ЗМІ опублікувала інформацію про обстріли українського літака в аеропорту міста Місурата, який транспортував гуманітарний вантаж для Товариства Червоного Півмісяця Лівії.