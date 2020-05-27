Кабмін поділив Минэкоэнерго на два відомства

Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Дане рішення було прийнято на засіданні Кабміну 27 травня, передають Українські Новини.

"Метою проекту постанови є оптимізація системи центральних органів виконавчої влади шляхом поділу повноважень у сфері захисту навколишнього середовища та енергетики, що дасть можливість комплексно упорядкувати процес державної політики в цій сфері і уникнути конфлікту інтересів при реалізації державної політики", - сказала в ході засідання Кабміну тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец.

Дане рішення було прийнято урядом з одноденною доопрацюванням.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що уряду критично необхідно забезпечити стабільність Міністерства енергетики у зв'язку з кризою в енергетичній галузі.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель вважає ліквідацію Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища не відповідає європейським стандартам.

У вересні 2019 року колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища створюється на основі Міністерства екології та природних ресурсів, а не Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Таким чином, Міністерство енергетики та вугільної промисловості було приєднано до Міністерства екології та природних ресурсів.