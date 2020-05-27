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27 травня 2020, середа, 16:20 11
Кабмін 2020-05-27T17:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін поділив Минэкоэнерго на два відомства

Кабмін поділив Минэкоэнерго на два відомства

Кира Молчанова
Кабмін, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Мінекоенерго
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України. Фото: menr.gov.ua
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Дане рішення було прийнято на засіданні Кабміну 27 травня, передають Українські Новини.

"Метою проекту постанови є оптимізація системи центральних органів виконавчої влади шляхом поділу повноважень у сфері захисту навколишнього середовища та енергетики, що дасть можливість комплексно упорядкувати процес державної політики в цій сфері і уникнути конфлікту інтересів при реалізації державної політики", - сказала в ході засідання Кабміну тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец.

Дане рішення було прийнято урядом з одноденною доопрацюванням.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що уряду критично необхідно забезпечити стабільність Міністерства енергетики у зв'язку з кризою в енергетичній галузі.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель вважає ліквідацію Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища не відповідає європейським стандартам.

У вересні 2019 року колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища створюється на основі Міністерства екології та природних ресурсів, а не Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Таким чином, Міністерство енергетики та вугільної промисловості було приєднано до Міністерства екології та природних ресурсів.

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