підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 12:49 11
Президент 2019-09-19T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського

Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського

Владислав Скальський Фото: vmr.gov.ua
Владислав Скальський Фото: vmr.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського.

Про це йдеться в указах №705 і 706 від 18 вересня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

Коровій звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента Петра Порошенка, який призначив його на цю посаду.

Новим головою обладміністрації Зеленський призначив Скальського - 43-річного заступника мера Вінниці.

До призначення заступником мера Вінниці в 2016 він працював директором комунального підприємства Вінницької міської ради "Інститут розвитку міст".

Як повідомляли Українські Новини, 27 лютого 2015 року Порошенко призначив вінницьким губернатором Коровія замість Анатолія Олійника.

Раніше Бондаренко призначений губернатором Дніпропетровської області

Тим часом Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити.

Більше новин про: Губернатор Володимир Зеленський Владислав Скальський

Архів
Новини
Пошкоджені опори шляхопроводу в Луганську. Фото: fake_LNR в Twitter
У Луганську бойовики намагалися підірвати автомобільний міст, - ЗМІ 14:27
Парламент розгляне зміни до Закону про столицю 14:20
Позов Богдана проти журналістів "Схем" суд переніс на жовтень 14:00
Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук 13:45
У вбивці механіка, касира та оператора відібрали арсенал зброї 13:37
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok