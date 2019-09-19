Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського.

Про це йдеться в указах №705 і 706 від 18 вересня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

Коровій звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента Петра Порошенка, який призначив його на цю посаду.

Новим головою обладміністрації Зеленський призначив Скальського - 43-річного заступника мера Вінниці.

До призначення заступником мера Вінниці в 2016 він працював директором комунального підприємства Вінницької міської ради "Інститут розвитку міст".

Як повідомляли Українські Новини, 27 лютого 2015 року Порошенко призначив вінницьким губернатором Коровія замість Анатолія Олійника.

Раніше Бондаренко призначений губернатором Дніпропетровської області

Тим часом Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити.