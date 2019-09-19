Зеленський призначив вінницьким губернатором Скальського

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського.\r\nПро це йдеться в указах №705 і 706 від 18 вересня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.\r\nКоровій звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента Петра Порошенка, який призначив його на цю посаду.\r\nНовим головою обладміністрації Зеленський призначив Скальського - 43-річного заступника мера Вінниці.\r\nДо призначення заступником мера Вінниці в 2016 він працював директором комунального підприємства Вінницької міської ради "Інститут розвитку міст".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 лютого 2015 року Порошенко призначив вінницьким губернатором Коровія замість Анатолія Олійника.\r\nРаніше Бондаренко призначений губернатором Дніпропетровської області\r\nТим часом Гончарук допустив кадрові помилки в майбутньому і відразу пообіцяв їх виправити.