Сьогодні у Києві відкрилася виставка 3d фігур Квіткового сафарі

У той час, як у червні в Карпати повернулася зима, сьогодні, 19 червня, відбулось відкриття незвичайної 3d виставки Квіткового сафарі на Співочому полі. Автори виставки представили об'ємні 3d фігури диких тварин (серед яких тигри, носороги, ведмеді і інші жителі Південної півкулі) в оточенні квіткових композицій. Виставка стартувала з 19 червня і буде радувати киян та гостей міста до 26 липня. Відзначається, що на гостей чекають яскраві квіткові фотозоні для Селфи, а також окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. Виставка працює без вихідних з 10:00 до 20:00, за адресою: Співоче поле, вул. Лаврська, 33 (метро "Арсенальна"). [gallery-6128] Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня в Києві на Співочому полі відкрилася десята ювілейна виставка тюльпанів. У зв'язку з коронавирусным карантином захід у 2020 році відвідати було не можна. Але організатори вирішили подарувати свято всім українцям онлайн. Також ми склали добірку дивовижних квіткових композицій від відомого японського флориста Азумы Макото (Azuma Makoto). Тим часом, в Україні, відкрився Ботанічний сад, який можна відвідувати, дотримуючись правил карантину.