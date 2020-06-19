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  • Сьогодні у Києві відкрилася виставка 3d фігур Квіткового сафарі
19 червня 2020, пʼятниця, 12:33 9
Життя 2020-06-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні у Києві відкрилася виставка 3d фігур Квіткового сафарі

Сьогодні у Києві відкрилася виставка 3d фігур Квіткового сафарі

Елизавета Кесельман
Мистецька виставка, Співоче поле

У той час, як  у червні в Карпати повернулася зима, сьогодні, 19 червня, відбулось відкриття незвичайної 3d виставки Квіткового сафарі на Співочому полі. Автори виставки представили об'ємні 3d фігури диких тварин (серед яких тигри, носороги, ведмеді і інші жителі Південної півкулі) в оточенні квіткових композицій.

Виставка стартувала з 19 червня і буде радувати киян та гостей міста до 26 липня. Відзначається, що на гостей чекають яскраві квіткові фотозоні для Селфи, а також окремі зони відпочинку для дорослих і дітей.

Виставка працює без вихідних з 10:00 до 20:00, за адресою: Співоче поле, вул. Лаврська, 33 (метро "Арсенальна").

На Певческом поле открыли необычную выставку Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
На Співочому полі відкрили незвичайну виставку Квіткового сафарі. Фото: facebook/spivochepole
Красивые объемные 3d фигуры представили на выставке в Певческом поле. Фото: facebook/spivochepole
Красиві об'ємні 3d фігури представили на виставці в Співочому полі. Фото:facebook/spivochepole
Посетителей Певческого поля приятно удивят объемные фигуры животных. Фото: facebook/spivochepole
Відвідувачів Співочого поля приємно здивують об'ємні фігури тварин. Фото:facebook/spivochepole
Посетители будут приятно удивлены выставкой Цветочного сафари. Фото: facebook/spivochepole
Відвідувачі будуть приємно здивовані виставкою Квіткового сафарі. Фото: facebook/spivochepole
Певческое поле открыто для посетителей выставки без выходных. Фото: facebook/spivochepole
Співоче поле відкрито для відвідувачів виставки без вихідних. Фото: facebook/spivochepole

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня в Києві на Співочому полі відкрилася десята ювілейна виставка тюльпанів. У зв'язку з коронавирусным карантином захід у 2020 році відвідати було не можна. Але організатори вирішили подарувати свято всім українцям онлайн.

Також ми склали добірку дивовижних квіткових композицій від відомого японського флориста Азумы Макото (Azuma Makoto).

Тим часом, в Україні, відкрився Ботанічний сад, який можна відвідувати, дотримуючись правил карантину.

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