Сьогодні у Києві відкрилася виставка 3d фігур Квіткового сафарі

У той час, як у червні в Карпати повернулася зима, сьогодні, 19 червня, відбулось відкриття незвичайної 3d виставки Квіткового сафарі на Співочому полі. Автори виставки представили об'ємні 3d фігури диких тварин (серед яких тигри, носороги, ведмеді і інші жителі Південної півкулі) в оточенні квіткових композицій.

Виставка стартувала з 19 червня і буде радувати киян та гостей міста до 26 липня. Відзначається, що на гостей чекають яскраві квіткові фотозоні для Селфи, а також окремі зони відпочинку для дорослих і дітей.

Виставка працює без вихідних з 10:00 до 20:00, за адресою: Співоче поле, вул. Лаврська, 33 (метро "Арсенальна").