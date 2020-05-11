У Києві Ботанічний сад, в якому цвіте бузок, відкрився для відвідувачів

З 11 травня Національний ботанічний сад імені М. Н. Гришка в Києві буде відкрито для відвідувачів. Правда, у зв'язку з карантинними обмеженнями, перебувати в саду можна з дотриманням деяких правил. Про це повідомляється на сторінці Ботанічного саду в Facebook. Як повідомила адміністрація ботанічного саду в соціальній мережі для відвідувачів встановлені наступні обмеження: Перебувати на території ботанічного саду дозволено з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше трьох осіб. Заборонено проводити на території ботанічного саду будь-які групові заходи та події, в т. ч. екскурсії. Заборонено перебування дітей і дорослих відвідувачів в межах дитячого майданчика. Зараз в ботанічному саду як раз цвіте бузок - візитна картка не тільки місця, але і Києва в цілому. Всього в світі існує 27 видів бузку, і 21 з них знаходяться в ботанічному саду в Києві. Бузок цвіте і буяє на схилах Дніпра з кінця квітня до кінця травня.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з тим, що в останні дні була тепла погода, в Київському ботанічному саду ім. академіка А. В. Фоміна розквітли перші в цьому році магнолії.

Раніше оранжерея в ботсаду перетворилася в барвистий острівець посеред Києва.