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11 травня 2020, понеділок, 13:26 8
Суспільство 2020-05-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві Ботанічний сад, в якому цвіте бузок, відкрився для відвідувачів

У Києві Ботанічний сад, в якому цвіте бузок, відкрився для відвідувачів

Ольга Фандорина
Карантин, Ботсад, Ботанічний сад, Послаблення карантину
Ботанічний сад. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
Ботанічний сад. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

З 11 травня Національний ботанічний сад імені М. Н. Гришка в Києві буде відкрито для відвідувачів. Правда, у зв'язку з карантинними обмеженнями, перебувати в саду можна з дотриманням деяких правил. Про це повідомляється на сторінці Ботанічного саду в Facebook.

Як повідомила адміністрація ботанічного саду в соціальній мережі для відвідувачів встановлені наступні обмеження:

  • Перебувати на території ботанічного саду дозволено з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше трьох осіб.
  • Заборонено проводити на території ботанічного саду будь-які групові заходи та події, в т. ч. екскурсії.
  • Заборонено перебування дітей і дорослих відвідувачів в межах дитячого майданчика.

Зараз в ботанічному саду як раз цвіте бузок - візитна картка не тільки місця, але і Києва в цілому. Всього в світі існує 27 видів бузку, і 21 з них знаходяться в ботанічному саду в Києві. Бузок цвіте і буяє на схилах Дніпра з кінця квітня до кінця травня.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з тим, що в останні дні була тепла погода, в Київському ботанічному саду ім. академіка А. В. Фоміна розквітли перші в цьому році магнолії.

Раніше оранжерея в ботсаду перетворилася в барвистий острівець посеред Києва.

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