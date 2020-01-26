У Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух, є жертва

Вночі, 26 січня, у Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина. Про це повідомляє прес-служба поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

В ході обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що у дворі вибухнула граната "РГД-5". Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого жителя, який від отриманих травм загинув на місці.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 7 січня 3 людини госпіталізовано в результаті вибух бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" в Одесі.

19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Днипре.