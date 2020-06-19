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  • Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними
19 червня 2020, пʼятниця, 09:26 7
Україна 2020-06-19T10:15:02+03:00
Українські Новини
Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними

Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними

Анна Рудык
Парламент, Верховна Рада, Законопроєкти
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада 19 червня розгляне законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також проведе годину питань до уряду і розгляне призначення нового міністра до його складу.

Для включення до порядку денного засідання вказані законопроєкти № 3658 про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та № 3657 про внесення змін у Закон про ринок електричної енергії.

У першому читанні вказані законопроєкти № 3636 щодо забезпечення лікування коронавірусу, № 3012-2 про забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки (повторне перше читання), № 2669 про внесення змін до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, № 3486, 3486-1 про соціальний захист населення в період карантину, пов'язаної із запобіганням виникнення та поширення коронавірусу, № 3335, 3335-1 про підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Далі в порядку проекти постанови № 3568 про утворення тимчасової слідчої комісії (ТСК) верховної Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, № 3600 про рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення".

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкти №3206 про спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей, № 3299 відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

У другому читанні парламент має намір розглянути законопроєкт № 2284 про спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів.

У порядку у першому читанні вказані законопроєкти № 3386 про скорочення термінів розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ особливого провадження, № 2443 щодо позачергового забезпечення житлом осіб, взятих ні облік до 1 січня 1993 і проживають у житло тимчасового призначення, № 1193, 1193-1 про приведення деяких законів у відповідність до закону одательством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів, № 2734 про вдосконалення правового регулювання Кримінального процесу, № 3498, 3498-1 щодо меценатської діяльності в сфері спорту.

Для включення до порядку зазначений законопроєкт № 3060 підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіно - виробництва.

Як повідомляли Українські Новини, Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати закони парламенту.

Тим часом у Раді пропонують ввести заборону на виїзд за кордон для боржників по комуналці і застосувати штрафи.

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Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними
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