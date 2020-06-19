Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними

Верховна Рада 19 червня розгляне законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада також проведе годину питань до уряду і розгляне призначення нового міністра до його складу.

Для включення до порядку денного засідання вказані законопроєкти № 3658 про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та № 3657 про внесення змін у Закон про ринок електричної енергії.

У першому читанні вказані законопроєкти № 3636 щодо забезпечення лікування коронавірусу, № 3012-2 про забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки (повторне перше читання), № 2669 про внесення змін до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, № 3486, 3486-1 про соціальний захист населення в період карантину, пов'язаної із запобіганням виникнення та поширення коронавірусу, № 3335, 3335-1 про підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Далі в порядку проекти постанови № 3568 про утворення тимчасової слідчої комісії (ТСК) верховної Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, № 3600 про рекомендації парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення".

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкти №3206 про спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей, № 3299 відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

У другому читанні парламент має намір розглянути законопроєкт № 2284 про спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів.

У порядку у першому читанні вказані законопроєкти № 3386 про скорочення термінів розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ особливого провадження, № 2443 щодо позачергового забезпечення житлом осіб, взятих ні облік до 1 січня 1993 і проживають у житло тимчасового призначення, № 1193, 1193-1 про приведення деяких законів у відповідність до закону одательством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів, № 2734 про вдосконалення правового регулювання Кримінального процесу, № 3498, 3498-1 щодо меценатської діяльності в сфері спорту.

Для включення до порядку зазначений законопроєкт № 3060 підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіно - виробництва.

Як повідомляли Українські Новини, Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати закони парламенту.

Тим часом у Раді пропонують ввести заборону на виїзд за кордон для боржників по комуналці і застосувати штрафи.