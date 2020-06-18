Жінки не люблять чоловіків, у яких є коти, - дослідження

Раніше стало відомо, що кішки здатні заражати один одного коронавірусом, вчені ж провели нове дослідження, яке може стати для любителів тварин подарунком до Всесвітнього дня котів, що незабаром відзначатиметься в серпні, в ході якого з'ясували, що жінки менше цікавляться тими чоловіками, які мають котів.

Цікаво, що це не залежить навіть від того, якщо жінки самі люблять цих тварин, передає видання Anywell.

Експеримент установив, які жінки і чоловіки насправді подобаються протилежній статі.

Під час проведення експерименту вчені показували жінкам у віці від 18 до 24 років фотографії хлопців. На одній фотографії хлопець був сам, а на іншій – тримав кота на руках.

Чоловік з котом і без. Фото: Lori Kogan and Shelly Volsche / Animals

Хлопця, якого бачили на фото з котом, вважали більш невротичним, доброзичливим і відкритим, але менш мужнім і ледачим. Вони заявляли, що такий чоловік не підходить для побачень.

Зрештою, жінки зізналися, що охочіше вибрали б собі для довготермінових або короткотермінових стосунків того партнера, який на фото був без кота.

А якщо жінка більше любить собак, то вона в дослідженні найбільш сильно знижувала інтерес до того хлопця, який тримав кота.

Раніше Українські Новини повідомляли, чому більшість ранніх шлюбів закінчується розлученням. Крім того, вчені розповіли, що стрес і неспокій можуть стати корисними.

Тим часом, психолог розповів, чому чоловіки бояться вродливих жінок.