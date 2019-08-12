Стрес і тривога можуть бути іноді корисні для людського організму.

Про це йшлося у доповіді, що прозвучало на щорічному з'їзді Американської психологічної асоціації, пише Naked Science.

За словами автора доповіді Лізи Дамур, зазвичай стрес виникає в той момент, коли люди діють на межі своїх можливостей. Тоді вони змушують себе виходити за свої звичні межі або ж це трапляється в силу обставин. Важливо розуміти, що стрес може бути результатом як негативних, так і радісних подій. Наприклад, звільнення з роботи і народження першої дитини — це стрес, але він різний за своєю природою.

За словами автора доповіді, сьогодні стрес — невід'ємна частина суспільства. Помірні рівні стресу можуть виступати як "щеплення": вони підвищують стійкість людини до майбутніх труднощів. Дамур стверджує, що стрес стає небезпечним, тільки якщо він хронічний (не допускає можливості одужання) або травматичний (викликаний психологічною травмою). В інших випадках такий стан допомагає організму вдосконалюватися і виживати.

Що стосується тривоги, то тут дослідниця також говорить про надто погану репутації цього стану. Тривога, за словами Дамур, — це внутрішня система сигналізації, яка, ймовірно, передається еволюційно і попереджає нас про погрози — як зовнішні, так і внутрішніх. Важливо правильно подивитися на цей стан, щоб ефективно його використовувати.

Але, незважаючи на деякі позитивні якості таких станів, вчений рекомендує всім, хто почувається пригніченим, вжити заходів, щоб знизити рівень стресу: найкраще звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця. Деякі люди знаходять спокій з допомогою читання книг, які допомагають їм оцінити і кинути виклик власним ірраціональним думкам. Дамур також закликала уважніше ставитися до компаній з "індустрії щастя", які стверджують, що людина повинна бути постійно щасливою. Згідно з висновками вчених, ця точка зору в корені невірна і навіть небезпечна.

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