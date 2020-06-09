Лучшим детским фильмом 2019 года стал "Фокстер & Макс"

В Украине в 2020 году завершился 7-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который впервые за 7 лет состоялся онлайн. На бесплатные показы зарегистрировалось более 20 000 зрителей. Про это сообщает "Артхаус Трафик".

Третий год подряд Гран-при получает украинская лента – в этом году победителем по итогам зрительского голосования стал фантастический приключенческий фильм "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Созвездие Единорога" 14-летней Влады Березанской из Фастова.

7 июня во время онлайн-церемонии закрытия фестиваля был объявлен победитель международного конкурса. Фаворитом зрительского голосования стала фантастическая лента "Фокстер & Макс", которая рассказывает о дружбе школьника и пса-наноробота с супервозможностями. Зрители фестиваля отметили захватывающий сюжет ленты и удачные спецэффекты – фильм набрал 4,74 баллов из 5. Второе место заняла австралийская семейная картина "Мой друг мистер Персиваль" с 4,70 баллами – ее кинотеатральный прокат запланирован в Украине на 23 июля. Третье место получила лента производства Германии – "Тим Талер, или Проданный смех", она набрала 4,69 баллов.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоялся конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 220 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов. Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: продюсерка и директорка "Одесского международного кинофестиваля" Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Украденная принцесса".

На церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение: звание Лучшего украинского детского фильма года и награду в размере 20 000 грн получила работа о влиянии социальных сетей на современных подростков – "Созвездие Единорога" 14-летней Влады Березанской из Фастова. Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы "История НЕЧТО" (реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, Харьков) и "Пандемия" (реж. Элеонора Чолак, Белгород-Днестровский). Победители в этих категориях получили по 5000 грн. Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 10 000 грн получила лента "Белочка София" 9-летней Таины Щегельской из Каменец-Подольского. Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube канале "Чилдрен Кинофеста".

Фестиваль, который в этом году впервые прошел онлайн, собрал более 130 000 посетителей сайта. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при "Чилдрен Кинофеста" зарегистрировались более 20 тысяч зрителей – вместе они посмотрели 20441 час фильмов.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

VІІ "Чилдрен Кинофест" прошел онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте www.childrenkinofest.com.