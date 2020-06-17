Вышел новый тизер украинского анимационного фильма "Виктор Робот" с саундтреками ДахаБраха и Dakh Daughters

На просторы интернета вышел новый тизер украинской анимационной фантастической ленты "Виктор Робот" – истории о дружбе и приключениях, которые происходят в далеком будущем. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Режиссер и художник картины – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино и анимационных фестивалей International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand и других.

Свои голоса главным героям подарили украинские звезды: Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев. В фильме звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова ("Вагоновожатые"), Марьяны Головко и Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Фильм создан студией анимации "Червоний собака" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Прокат "Виктора Робота" запланирован на март 2021 года.

Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются увлекательные приключения двух друзей.

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