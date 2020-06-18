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18 червня 2020, четвер, 14:18 6
Економіка 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну

Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну

Ольга Фандорина
Доходи, Держбюджет, доходи держбюджету, Держбюджет-2020, доходи до бюджету
Гроші. Фото: pixabay.com
Гроші. Фото: pixabay.com

Рахункова палата України оцінила недонадходження доходів в державний бюджет в січні-травні 2020 в 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз обмінного курсу.

Про це повідомив голова Рахункової палати під час виступу у Верховній Раді, представляючи висновки з аналізу виконання закону про державний бюджет на 2019 рік, передають Українські Новини.

Голова Рахункової палати підкреслив, що уряду необхідно покращувати якість прогнозу основних макропоказників, які враховуються при затвердженні державного бюджету.

"За оцінкою Рахункової палати, низька якість прогнозу на 2019 призвела до недонадходження 43 млрд гривень запланованих доходів. Не став винятком і цей рік. У бюджет на 2020 рік закладався середній обмінний курс 27 гривень за долар, а в подальшому переглянутий до 30 гривень за долар. Фактично у січні-травні курс гривні становив 25,8 гривень. За оцінкою Рахункової палати, тому державний бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів", - зазначив Валерій Пацкан.

Загалом, як зазначив голова Рахункової палати, уряд не забезпечив виконання в 2019 році державного бюджету.

І це за умови зменшення в 4-му кварталі його доходів і витрат більш ніж на 20 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантію США на 1 млрд доларів.

Тим часом сукупний державний борг України в квітні збільшився у порівнянні з попереднім місяцем на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів.

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