WhatsApp запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay

Месенджер WhatsApp, що належить компанії Facebook, запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay, що дозволяє користувачам оплачувати послуги малого бізнесу і пересилати невеликі суми грошей між собою. Про це зазначається в офіційному повідомленні месенджера.

"В цілях безпеки ми захистили доступ до функції платежів спеціальним шестизначним PIN-кодом і відбитком пальця", — заявили в компанії.

Фото: blog.whatsapp.com

Для того, щоб користуватися WhatsApp Pay, необхідно мати банківську картку Visa або MasterCard від одного з банків, які є партнерами месенджера.

Зокрема, пересилання грошей між користувачами або оплата покупок через сервіс не тарифікується. З підприємств буде стягуватися комісія за обробку клієнтських платежів так само, як вона стягується за операції з кредитними картками.

В WhatsApp додали, що планують зробити платіжний сервіс доступним для інших користувачів месенджера, але точних термінів, ні країни поки не оголошують.

Як повідомляли Українські Новини, WhatsApp та Instagram змінять назви.