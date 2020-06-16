підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 20:59 6
Технології 2020-06-16T21:45:02+03:00
Українські Новини
WhatsApp запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay

WhatsApp запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay

Елизавета Кесельман
WhatsApp, Онлайн-покупки, Месенджер, Платіжний сервіс
WhatsApp. Фото: pixabay
WhatsApp. Фото: pixabay

Месенджер WhatsApp, що належить компанії Facebook, запустив власний сервіс онлайн-оплати WhatsApp Pay, що дозволяє користувачам оплачувати послуги малого бізнесу і пересилати невеликі суми грошей між собою. Про це зазначається в офіційному повідомленні месенджера.

"В цілях безпеки ми захистили доступ до функції платежів спеціальним шестизначним PIN-кодом і відбитком пальця", — заявили в компанії.

Фото: blog.whatsapp.comФото: blog.whatsapp.com

Для того, щоб користуватися WhatsApp Pay, необхідно мати банківську картку Visa або MasterCard від одного з банків, які є партнерами месенджера.

Зокрема, пересилання грошей між користувачами або оплата покупок через сервіс не тарифікується. З підприємств буде стягуватися комісія за обробку клієнтських платежів так само, як вона стягується за операції з кредитними картками.

В WhatsApp додали, що планують зробити платіжний сервіс доступним для інших користувачів месенджера, але точних термінів, ні країни поки не оголошують.

Як повідомляли Українські Новини, WhatsApp та Instagram змінять назви.

Більше новин про: WhatsApp Онлайн-покупки Месенджер Платіжний сервіс

Українці зможуть комунікувати з держорганами через...
Concord Bank запустив платіжний сервіс для інтерне...
Українці онлайн-шопінгом менш задоволені, ніж в ін...
WhatsApp звинувачує Ізраїль у зломі понад 1,4 тис....
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ 21:51
Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи коронавірусу 21:32
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру 21:28
Затонулий в Одесі танкер спробують підняти з допомогою повітряних балонів 21:12
Похолодання до +8 і дощі з грозами у всій країні. Прогноз погоди на 17 червня 21:00
більше новин
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok