Viber запустил функцию групповых видеозвонков до 20 человек

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber запустила для своих пользователей новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек. Об этом говорится в сообщении Viber, передают Українськi Новини.

"Новая функция, групповые видеозвонки, уже доступна для всех пользователей Viber во всем мире. С ее помощью они могут без ограничений обмениваться информацией независимо от случая – будь это деловая встреча онлайн или разговор с родными и близкими. Групповые видеозвонки Viber всегда доступны с высоким качеством подключения и без ограничений обмена данными, чтобы до 20 участников могли проводить встречу и работать одновременно. Более того, функция безопасна так же, как и все остальные — это значит, что Viber не имеет доступа к данным, которыми обмениваются пользователи при звонке, тем самым обеспечивая безопасную среду для своих пользователей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в условиях обострения ситуации с COVID-19 в Украине людям необходимо еще больше соблюдать социальную дистанцию и ограничить физические контакты с окружающими и в этом могут помочь видеозвонки, поскольку они предоставляют возможность легко общаться с родными и близкими, а также поддерживать связь со всей командой и работать дистанционно.

Согласно сообщению, новая функция будет очень полезной как для проведения деловых встреч онлайн и образовательных мероприятий, так и спортивных и кулинарных мастер-классов.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем WhatsApp запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay.

Viber - международное приложение для звонков и обмена сообщениями, платформа является частью Rakuten Inc, мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.