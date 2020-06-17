подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 11:00 143
Технологии 2020-06-17T11:00:54+03:00
Українські Новини
Viber запустил функцию групповых видеозвонков до 20 человек

Viber запустил функцию групповых видеозвонков до 20 человек

Елизавета Кесельман
Видеозвонок, Viber, Коммуникационная платформа, Групповые звонки
Viber. Фото: pixabay
Viber. Фото: pixabay

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber запустила для своих пользователей новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек. Об этом говорится в сообщении Viber, передают Українськi Новини.

"Новая функция, групповые видеозвонки, уже доступна для всех пользователей Viber во всем мире. С ее помощью они могут без ограничений обмениваться информацией независимо от случая – будь это деловая встреча онлайн или разговор с родными и близкими. Групповые видеозвонки Viber всегда доступны с высоким качеством подключения и без ограничений обмена данными, чтобы до 20 участников могли проводить встречу и работать одновременно. Более того, функция безопасна так же, как и все остальные — это значит, что Viber не имеет доступа к данным, которыми обмениваются пользователи при звонке, тем самым обеспечивая безопасную среду для своих пользователей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в условиях обострения ситуации с COVID-19 в Украине людям необходимо еще больше соблюдать социальную дистанцию и ограничить физические контакты с окружающими и в этом могут помочь видеозвонки, поскольку они предоставляют возможность легко общаться с родными и близкими, а также поддерживать связь со всей командой и работать дистанционно.

Согласно сообщению, новая функция будет очень полезной как для проведения деловых встреч онлайн и образовательных мероприятий, так и спортивных и кулинарных мастер-классов.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем WhatsApp запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay. 

Viber - международное приложение для звонков и обмена сообщениями, платформа является частью Rakuten Inc, мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.

Больше новостей о: Видеозвонок Viber Коммуникационная платформа Групповые звонки

В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов
Только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса
Новости
"Фармак" передал медоборудование и средства защиты 17 больницам и военному госпиталю 11:00
Платформа Бойко требует защитить журналистов от нападений радикалов и самоуправства полиции 10:59
13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд 10:52
Рубль резко обвалился после подорожания. Курс российской валюты на 17 июня 10:52
С начала года в Днепре обнаружили почти 250 фактов незаконного потребления природного газа 10:51 Пресс-релиз
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
Аэропорт "Киев" отменил сегодня большинство международных рейсов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok