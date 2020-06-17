В Україні випробували ракети "Нептун" для знищення кораблів

В Одеській області відбулися успішні випробування ракетного комплексу "Нептун", який може знищити бойові кораблі класів крейсер, есмінець і фрегат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що стрільба з бойової частиною успішно пройшла на полігоні "Алібей" в Одеській області. Ракетний комплекс Р-360 "Нептун" розроблено для стримування російської агресії в акваторії Чорного і Азовського морів.

Цей комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельної ракетою здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет. А також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активній вогневій і радіоелектронній протидії.

Також в Генштабі повідомляється, що керовані ракети і практично непомітні для радарів супротивника.

Українські Новини раніше повідомляли, що малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань у морі.

В Одеській області почали випробування ракети "Вільха-М".