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27 квітня 2020, понеділок, 09:01 15
Силові структури 2020-04-27T10:45:04+03:00
Українські Новини
Випробування української ракети "Вільха" тривають. ЗСУ показали нове відео

Випробування української ракети "Вільха" тривають. ЗСУ показали нове відео

Анна Рудык
Вільха, ЗСУ, випробування, Генштаб ЗСУ

В Одеській області на Державному випробувальному полігоні проходять льотні випробування української ракети "Вільха-М". Ефектне відео опублікував Генштаб ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Вільха-М" - проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу України по замкнутому циклу.

"При активній участі фахівців Збройних Сил України триває послідовна реалізація української ракетної програми. На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет.

Також на полігоні випробували на міцність БТР-4Е: як проходили випробування.

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