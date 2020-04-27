Випробування української ракети "Вільха" тривають. ЗСУ показали нове відео

В Одеській області на Державному випробувальному полігоні проходять льотні випробування української ракети "Вільха-М". Ефектне відео опублікував Генштаб ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Вільха-М" - проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу України по замкнутому циклу.

"При активній участі фахівців Збройних Сил України триває послідовна реалізація української ракетної програми. На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети "Вільха-М", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет.

Також на полігоні випробували на міцність БТР-4Е: як проходили випробування.