Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках через дощі

Протягом 17-18 червня, очікується підйом рівнів води в річках у зв'язку з прогнозованими дощами, місцями значними.

Про це йдеться в повідомленні головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Де підвищиться рівень води

на річках басейнів Прута та Сіреті, річках Закарпаття на 0,2 - 0,7 м;

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м;

на притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька обл.) на 0,3 - 1 м, місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.

Можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

На окремих річках басейну Дністра місцями можливий вихід води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільськогосподарських угідь.

Як повідомляли Українські Новини, на заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Раніше народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.