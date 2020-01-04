Крах танкера "Делфі" відбувся через порушення судновласника, капітана судна і прикордонників

Спеціальна комісія назвала причинами краху іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби морського та річкового транспорту України, передають Українські Новини.



На судні майже відсутнє паливо, було втрачено правий якір, а радіолокаційна станція була в незадовільному стані.



Аварійне судно обслуговувалося командою всього з трьох членів екіпажу (мінімальна кількість для такого судна - 5 осіб), капітан, який отримав відповідні вказівки від судновласника, кілька разів відмовлявся від допомоги.



Також капітаном і екіпажем були відпрацьовано дії відповідно до аварійного стану судна, наявних ризиків.



Згідно з висновком комісії, прикордонна служба України не виконала заходи щодо затримки судна, чим порушила закон України.



У танкера більшість свідчень і документів було прострочено ще в 2018 році, а санітарне свідоцтво відсутнє.



Дозвіл на ходіння під прапором Молдови було анульовано у вересні 2018 року.



Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси.



Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.