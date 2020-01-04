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04 січня 2020, субота, 14:13 28
Суспільство 2020-01-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Крах танкера "Делфі" відбувся через порушення судновласника, капітана судна і прикордонників

Крах танкера "Делфі" відбувся через порушення судновласника, капітана судна і прикордонників

Валерия Драгомирова
Спеціальна комісія, Крах танкера
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: dumskaya.net

Спеціальна комісія назвала причинами краху іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Про це повідомили в пресцентрі Держслужби морського та річкового транспорту України, передають Українські Новини.

На судні майже відсутнє паливо, було втрачено правий якір, а радіолокаційна станція була в незадовільному стані.

Аварійне судно обслуговувалося командою всього з трьох членів екіпажу (мінімальна кількість для такого судна - 5 осіб), капітан, який отримав відповідні вказівки від судновласника, кілька разів відмовлявся від допомоги.

Також капітаном і екіпажем були відпрацьовано дії відповідно до аварійного стану судна, наявних ризиків.

Згідно з висновком комісії, прикордонна служба України не виконала заходи щодо затримки судна, чим порушила закон України.

У танкера більшість свідчень і документів було прострочено ще в 2018 році, а санітарне свідоцтво відсутнє.

Дозвіл на ходіння під прапором Молдови було анульовано у вересні 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси.

Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

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