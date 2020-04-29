WhatsApp звинувачує Ізраїль у зломі понад 1,4 тис. акаунтів високопоставлених чиновників і журналістів

Месенджер WhatsApp звинувачує Ізраїль, де раніше експерти з кібербезпеки виявили новий спосіб передачі даних з високозахищеного комп'ютера, у зломі більш ніж 1,4 акаунтів користувачів, серед яких є журналісти, активісти і високопоставлені чиновники. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, представники месенджера пред'явили звинувачення ізраїльській IT-компанії NSO Group, яка, за словами обвинувачів, здійснювала дзвінки на телефони жертв і непомітно встановлювала додаток Pegasus. Потім компанія за допомогою мережі комп'ютерів моніторила цей додаток, отримуючи доступ до смартфонів.

Месенджер звинуватив NSO у недотриманні правил безпеки та у зловживанні своїми повноваженнями.

Наголошується, що один з розробників WhatsApp, який досліджував хакерські атаки, повідомив у суді, що в 720 випадках дані користувачів перенаправлялися на сервер, штаб-квартира якого знаходиться в Лос-Анджелесі. Він належить компанії, центр обробки даних якої використовується NSO.

Сама компанія спростувала ці звинувачення і заявила, що її продукти використовуються владою для запобігання тероризму, припинення злочинів і порятунку життів. Також там спростували використання програми Pegasus.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що через додаток Zoom, який є найбільш використовуваним на карантині, хакери крали особисті дані користувачів, прикидаючись HR-відділом.

Також журналіст Financial Times підслуховував наради інших видань через Zoom.