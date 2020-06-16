Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла загрозі витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-морських сил ЗСУ представникам спецслужб Росії. Про це повідомила прес-служба СБУ.

СБУ встановило, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав на територію Криму.

"Там він розпочав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу та почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам", — сказано в повідомленні.

Отримані відомості військовий планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання в Криму. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з ЗСУ.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні. Зараз військовослужбовець відсторонений від займаної посади, скасовано його допуск до державної таємниці.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні генерал-майора СБУ Шайтанова затримали за роботу на ФСБ РФ і замовлення вбивства Осмаєва. Незабаром контррозвідка СБУ затримала фігуранта у цій справі.