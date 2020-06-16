підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 20:51 10
Силові структури 2020-06-16T22:00:02+03:00
Українські Новини
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам

Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам

Ольга Фандорина
СБУ, ВМС Украины, контррозвідка, Військова таємниця, шпигунство

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла загрозі витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-морських сил ЗСУ представникам спецслужб Росії. Про це повідомила прес-служба СБУ.

СБУ встановило, що командир бойового корабля без дозволу свого командування виїхав на територію Криму.

"Там він розпочав співпрацю зі спецслужбами РФ і отримав російське громадянство. Після цього капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації свого екіпажу та почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам", — сказано в повідомленні.

Отримані відомості військовий планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання в Криму. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з ЗСУ.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні. Зараз військовослужбовець відсторонений від займаної посади, скасовано його допуск до державної таємниці.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні генерал-майора СБУ Шайтанова затримали за роботу на ФСБ РФ і замовлення вбивства Осмаєва. Незабаром контррозвідка СБУ затримала фігуранта у цій справі.

Більше новин про: СБУ ВМС Украины контррозвідка Військова таємниця шпигунство

Україна не направляла прохання до Туреччини закрит...
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-гла...
СБУ розслідує 5 справ про розголошення військової ...
Біля Донецька викрили жінок-інформаторів "ДНР"...
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ 21:51
Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи коронавірусу 21:32
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру 21:28
Затонулий в Одесі танкер спробують підняти з допомогою повітряних балонів 21:12
Похолодання до +8 і дощі з грозами у всій країні. Прогноз погоди на 17 червня 21:00
більше новин
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok