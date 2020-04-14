Генерал-майора СБУ Шайтанова затримали за роботу на ФСБ РФ і замовлення вбивства Осмаєва

Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію з викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади. Так, сьогодні було затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та скоєнні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва", - сказано в ньому.

Зазначається, що СБУ зібрала достатньо доказів, які переконливо свідчать, що Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Зазначено, що це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

"На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності й мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - найважливіше викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

На його переконання, це затримання - свідоцтво того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

"Ми не просто робимо СБУ ефективнішою, а й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну й виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони займають", - наголосив Баканов.

Як свідчать матеріали справи, Шайтанов, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Останній є співробітником департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ - підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Зазначається, що слідство також має незаперечні докази, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України.

За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів і паспорт громадянина РФ.

Зазначено, що як виконавця Шайтанов спеціально підібрав людину серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Підготовка до цих злочинів чітко зафіксована в матеріалах справи.

Крім того, Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про обставини проведення окремих таємних операцій у районі АТО/ООС і задіяних у них співробітників; міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони; співробітників керівної ланки департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ і ЦСО "А", українських розвідувальних органів; підбір, вивчення і залучення офіцерів спеціальних та розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова з Шайтановим і з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

На сьогодні тривають невідкладні слідчі дії.

Проводяться обшуки за місцем проживання і тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, підозрюваних у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова, встановлюються обставини їх протиправної діяльності.

Окремо наголошується, що, використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших і вищих офіцерів Служби.

Під час досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.

Вирішується питання про оголошення Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу й обрання запобіжного заходу.

Задержание Шайтанова. Фото: ssu.gov.ua