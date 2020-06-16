Коли на журналістів нападають, а поліція стає на бік нападників - це неприпустимо, - Семченко

Глава медіахолдингу "Вести Україна" Ольга Семченко заявила, що співробітники медіахолдингу 17 червня висвітлюватимуть пікетувати під Офісом Президента України на знак протесту проти нападів радикалів на журналістів та бездіяльності співробітників Національної поліції.

Про це Семченко повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Завтра (17 червня) ми йдемо на акцію під Офіс Президента. Для висвітлення того, що відбувається для наших глядачів і читачів. Тому що завтра буде проявлена позиція частини суспільства. Позиція, висловлена в рамках закону - це завжди важливо! Ситуація, коли на журналістів нападають, а поліція стає на бік нападників - це однозначно неприпустимий прецедент. І ми вважаємо, що за події 15 червня під Шевченківським (районним) судом Києва (і не лише) керівництво МВС має бути притягнуто до відповідальності, оптимально - у вигляді відставок. І журналісти, і самі співробітники поліції, які вчора були в гущі подій, повинні бачити й відчувати, що керівництво міністерства - на боці закону, а не "політичної доцільності", - написала вона.

Нагадаємо, прихильники праворадикала Сергія Стерненка, якого обвинувачено в умисному вбивстві, протягом останніх днів під час судового засідання у даній справі здійснили неодноразові напади на журналістів різних видань при повному ігноруванні поліцією протиправних дій.

Пізніше співробітники поліції примусово видалили журналістів з території Шевченківського райсуду Києва, а не прихильників Стерненка, які саме нападали на журналістів.

15 червня Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудив напади на журналістів інформаційного агентства "Шарій.net", що сталися 11 та 12 червня в Києві в ході акцій протесту на підтримку підозрюваного у вбивстві праворадикала Стерненка.

Як повідомляли Українські Новини, за 3 роки на журналістів в Україні нападали 250 разів, і найчастіше - на жінок.